Torre Annunziata, uomo travolto e ucciso da treno regionale (Di domenica 18 aprile 2021) Torre Annunziata. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno regionale della linea Napoli-Salerno, all'altezza di un passaggio a livello posto a ridosso della stazione di Torre Annunziata. Al momento non sono ancora state rese note le generalità. A darne notizia è La Repubblica.

