Torino-Roma, Zaza: “Uscito il vero spirito della squadra. Ora c’è consapevolezza” (Di domenica 18 aprile 2021) “Un gol importante che ha fatto sì che ribaltassimo la partita. È una vittoria importantissima contro una squadra forte, sono molto contento. Dopo tanti mesi negativi ora dobbiamo continuare così".Non nasconde la gioia Simone Zaza che, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida contro la Roma, ha commentato il successo maturato questa sera dalla sua squadra che vola così a quota 30 punti in classifica: a 5 punti di vantaggio dal terzultimo posto."C'è entusiasmo e coesione, sono contento sia a livello personale che di squadra. C'è consapevolezza dei nostri mezzi, noi non siamo la nostra classifica. Abbiamo giocato con più coraggio contro una squadra molto forte e abbiamo rischiato. Il coraggio è servito, sono molto contento. In cosa ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) “Un gol importante che ha fatto sì che ribaltassimo la partita. È una vittoria importantissima contro unaforte, sono molto contento. Dopo tanti mesi negativi ora dobbiamo continuare così".Non nasconde la gioia Simoneche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a marginesfida contro la, ha commentato il successo maturato questa sera dalla suache vola così a quota 30 punti in classifica: a 5 punti di vantaggio dal terzultimo posto."C'è entusiasmo e coesione, sono contento sia a livello personale che di. C'èdei nostri mezzi, noi non siamo la nostra classifica. Abbiamo giocato con più coraggio contro unamolto forte e abbiamo rischiato. Il coraggio è servito, sono molto contento. In cosa ...

