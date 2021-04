Torino-Roma live 0-1: Mayoral subito in gol. Occasioni per il Toro ma i giallorossi sprecano troppo in ripartenza (Di domenica 18 aprile 2021) 45' + 1 - Occasione per la Roma, Bruno Peres va via sulla destra ma non riesce a servire al centro Mayoral. Il Toro riparte.44' - Terzo contropiede della Roma, il passaggio di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) 45' + 1 - Occasione per la, Bruno Peres va via sulla destra ma non riesce a servire al centro. Ilriparte.44' - Terzo contropiede della, il passaggio di...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - Trentordici1 : @GianniDanese @ilPostSport @ilpost Se tu togli dal calcio i tifosi di Atalanta, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, To… - Fili27Filippo : Partita apertissima fra Torino e Roma. I granata giocano, i giallorossi sprecano tantissimo in contropiede. #TorinoRoma #SerieA -