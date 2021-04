Torino-Roma live 0-1: Mayoral porta in vantaggio i giallorossi. Il Var corregge Massa (Di domenica 18 aprile 2021) 11' - Verdi prova a sorprendere Mirante sul primo palo, il portiere giallorosso respinge a lato 10' - Intervento falloso di Pedro su Mandragora al limite dell'area. Calcio di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) 11' - Verdi prova a sorprendere Mirante sul primo palo, il portiere giallorosso respinge a lato 10' - Intervento falloso di Pedro su Mandragora al limite dell'area. Calcio di...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - BlowbackFranz : RT @TarallucciE: @tancredipalmeri La SuperLega è la merda, non è più calcio senza Napoli, Roma, Fiorentina, Torino, Lazio ecc,ma anche Lion… - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-1 (3' Mayoral) – 13' Izzo di testa pallone alto -