Torino-Roma live 0-1: iniziativa personale di Belotti. Il centravanti sfiora il palo (Di domenica 18 aprile 2021) 28' - Mirante rischia grosso su tiro da fuori di Verdi: il portiere perde la presa ma il pallone prende un altro giro 27' - Ottima giocata personale di Belotti che da sinistra riesce... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) 28' - Mirante rischia grosso su tiro da fuori di Verdi: il portiere perde la presa ma il pallone prende un altro giro 27' - Ottima giocatadiche da sinistra riesce...

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - Bruno_G79 : il #Torino sta dominando la #Roma.. un assedio... #TorinoRoma - PagineRomaniste : 33’ - Pedro perde una bruttissima palla in area, Lukic ci prova ma Mirante compie un’altra bella parata questa volt… -