Torino-Roma, le probabili formazioni del match del 31° turno

Allo stadio "Grande Torino", Torino-Roma si affrontano nella gara valida per il 31° turno della Serie A.

Le probabili formazioni del match

Alle ore 18:00, Torino-Roma si affrontano nel primo posticipo domenicale valido per il 31° turno della Serie A. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria. I granata hanno sconfitto in trasferta l'Udinese, guadagnando tre punti fondamentali in ottica salvezza. I giallorossi hanno vinto con il Bologna, e in settimana si sono qualificati alle semifinali di Europa League eliminando l'Ajax. In classifica il Torino è 17° con 27 punti, la Roma settima con 54. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 18:00.

