Torino-Roma, i convocati di Nicola: ancora assente Sirigu (Di domenica 18 aprile 2021) Il tecnico del Torino Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Roma, valida per la trentunesima di giornata di Serie A 2020/2021. Spicca l'assenza di Sirigu, ancora positivo al Covid-19. Sono 24 i calciatori chiamati dall'allenatore granata, compresi i rientranti Singo e Lyanco. Di seguito l'elenco completo. Portieri: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani; Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda; Centrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon; Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. SportFace.

