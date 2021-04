Torino-Roma, dopo tante azioni è solo 0-1 all’intervallo: decide Borja Mayoral (Di domenica 18 aprile 2021) La Roma chiude in vantaggio il primo tempo del posticipo delle 18.00 contro il Torino. 1-0 con la firma di Borja Mayoral, ben imbeccato da Pedro con un colpo di tacco. Bella partita, ricca di azioni da gol da entrambe le parti. Se il Torino è andato diverse volte vicino al pareggio, salvo trovare un Mirante in forma strepitosa, anche la Roma ha avuto le sue chances per raddoppiare, ma la poca precisione dei giallorossi ha vanificato il tutto. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021) Lachiude in vantaggio il primo tempo del posticipo delle 18.00 contro il. 1-0 con la firma di, ben imbeccato da Pedro con un colpo di tacco. Bella partita, ricca dida gol da entrambe le parti. Se ilè andato diverse volte vicino al pareggio, salvo trovare un Mirante in forma strepitosa, anche laha avuto le sue chances per raddoppiare, ma la poca precisione dei giallorossi ha vanificato il tutto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

