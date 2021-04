Torino-Roma, Diawara espulso: fallo su Zaza e doppio giallo. Salta l’Atalanta (Di domenica 18 aprile 2021) Piove sul bagnato per la Roma nel finale del match contro il Torino. Sul risultato di 2-1 per i granata, la formazione giallorossa è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Diawara, per un pestone ai danni di Zaza che gli è costato il secondo giallo. Decisione giusta dell’arbitro Massa anche se la prima ammonizione rifilata al centrocampista è apparsa piuttosto generosa. Un rosso pesante che costringerà l’ex Napoli a Saltare il prossimo match contro l’Atalanta nel turno infrasettimanale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Piove sul bagnato per lanel finale del match contro il. Sul risultato di 2-1 per i granata, la formazionerossa è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di, per un pestone ai danni diche gli è costato il secondo. Decisione giusta dell’arbitro Massa anche se la prima ammonizione rifilata al centrocampista è apparsa piuttosto generosa. Un rosso pesante che costringerà l’ex Napoli are il prossimo match contronel turno infrasettimanale. SportFace.

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - indotorino : RT @Info_SerieA: FT: Torino 3-1 Roma ? Mayoral 3' ? Sanabria 57' ? Zaza 71' ? Rincon 90+2' - internewsit : Torino, colpaccio salvezza: 3-1 alla Roma post Europa League - -