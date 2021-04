Torino-Roma | Borja Mayoral | “Non ci sono scuse Potevamo fare di più”

(Di domenica 18 aprile 2021) “Abbiamo iniziato molto bene la partita con il mio gol e c’erano tanti spazi. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, poi loro hanno segnato ed è cambiato tutto. E’ difficile da accettare, ma dobbiamo pensare alla prossima partita e non più a questa“. Lo ha detto l’attaccante della, al termine della sconfitta rimediata contro ilnonostante la rete illusoria dello spagnolo: “Non c’è stato nessun problema legato all’atteggiamento. Abbiamo giocato tante partite, ma non ci– aggiunge il centravanti giallorosso ai microfoni di Sky Sport – Oggimolto di più, soprattutto nel primo tempo. E’ vero che noi abbiamo avuto occasioni, ma anche loro. Penso che le nostre occasioni siano state più chiare delle ...

Advertising

ZZiliani : #Sanabria toccasana del #Torino che rimonta la #Roma e conquista 3 punti d’oro dopo il 4-3 di #CagliariParma. I gra… - Gazzetta_it : Risultato finale, Torino-Roma 3-1 - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Torino-Roma 3-1 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ribaltone Toro: ripresa da favola e la Roma scompare. Fonseca, zona Europa addio? #torinoroma -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Roma

- Lasbatte contro ildi Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la rete dopo ...Rimonta da favola per il Toro: contro laè 3 - 1. I granata salgono a quota 30 punti, cinque lunghezze sul Cagliari terzultimo e con una partita in meno ( la classifica ). "Sono felice per i mie ragazzi, sono riusciti in tutto ciò su ...Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta la sconfitta patita contro il Torino: “Potevamo chiuderla, ma hanno meritato loro”.I giallorossi torneranno ad allenarsi domani a Trigoria Dopo la brutta sconfitta sul campo del Torino, la Roma di Paulo Fonseca riprenderà ad allenarsi domani alle ore 11 al centro sportivo Fulvio Ber ...