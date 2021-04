Torino-Roma 3-1 | rimonta granata

Leggi su funweek

(Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria importante in chiave salvezza delchelavincendo 3-1 la sfida delle 18 valida per la 31esima giornata. Alla rete iniziale dei giallorossi con Mayoral al 2? replicano nella ripresa Sanabria, 57?, Zaza, 71? e Rincon al 91?. In classifica i, con una partita in meno, raggiungono Fiorentina e Benevento a 30 punti staccando di 5 lunghezze il Cagliari terzultimo. Si allontana la Champions per laora distante 8 punti dalla quarta posizione. Al 2? lasblocca subito la gara, rete di Borja Mayoral su assist di tacco di Pedro, lo spagnolo beffa con un rasoterra Milinkovic-Savic dopo aver consultato il Var l’arbitro conferma la posizione regolare dell’attaccante. Immediata reazione degli uomini di Nicola, al 10? punizione dal limite per i ...