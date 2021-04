Torino-Roma 3-1: giallorossi spreconi, i granata li puniscono nella ripresa (Di domenica 18 aprile 2021) Nel posticipo delle 18:00 del 31° turno della Serie A, il Torino batte 3-1 la Roma e conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza Il Torino c’è, la Roma affonda. I granata superano 3-1 i giallorossi nel 31° turno della Serie A, e guadagnano tre punti forse decisivi per la salvezza. Per i giallorossi diventa difficile anche qualificarsi in Europa League. La partita La Roma passa subito in vantaggio con Borja Mayoral, che si ritrova davanti a Milinkovic e lo batte sul primo palo. L’arbitro inizialmente annulla la rete per un presunto fuorigioco, ma dopo la comunicazione del Var concede la rete. Dopo il gol subito i granata si buttano in avanti alla ricerca del pareggio, e lasciano campo al contropiede giallorosso. ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021) Nel posticipo delle 18:00 del 31° turno della Serie A, ilbatte 3-1 lae conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza Ilc’è, laaffonda. Isuperano 3-1 inel 31° turno della Serie A, e guadagnano tre punti forse decisivi per la salvezza. Per idiventa difficile anche qualificarsi in Europa League. La partita Lapassa subito in vantaggio con Borja Mayoral, che si ritrova davanti a Milinkovic e lo batte sul primo palo. L’arbitro inizialmente annulla la rete per un presunto fuorigioco, ma dopo la comunicazione del Var concede la rete. Dopo il gol subito isi buttano in avanti alla ricerca del pareggio, e lasciano campo al contropiede giallorosso. ...

