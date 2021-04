Torino-Roma (18 aprile ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, giallorossi con Pedro e Borja Mayoral (Di domenica 18 aprile 2021) Quattro punti nelle ultime due giornate per il Torino e potrebbero essere quelli che indirizzano il discorso salvezza a favore dei granata, prima il 2-2 nel derby contro la Juve e poi il successo 1-0 sul campo dell’Udinese firmato da Belotti. La Roma sfida la squadra di Nicola dopo il ritorno dei quarti di finale InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 18 aprile 2021) Quattro punti nelle ultime due giornate per ile potrebbero essere quelli che indirizzano il discorso salvezza a favore dei granata, prima il 2-2 nel derby contro la Juve e poi il successo 1-0 sul campo dell’Udinese firmato da Belotti. Lasfida la squadra di Nicola dopo il ritorno dei quarti di finale InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CarolRadull : Fixtures Premier League Arsenal vs. Fulham 3.30pm Manchester Utd vs. Burnley 6pm Serie A Milan vs. Genoa 1.30p… - TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Roma ??Stadio Olimpico Grande Torino ??Ore 18 #TorinoRoma #SFT - chedisagio : A Napoli è candidato Bassolino, a Milano pensano a Albertini, a Torino c'è chi vorrebbe ancora Chiamparino. Arrida… - Toro_News : ?? | TORINO-ROMA LIVE Manca sempre meno al calcio d’inizio di #ToroRoma: seguila con noi su #ToroNews! - LAROMA24 : Torino-Roma, MIRANTE: 'Dobbiamo accantonare l'euforia. Granata in salute, sarà una partita tirata' #AsRoma -