Torino, i convocati di Nicola in vista della Roma. Rientra Singo, assente Sirigu (Di domenica 18 aprile 2021) Il Torino si prepara in vista della sfida delle 18 contro la Roma, il tecnico Nicola ha diramato la lista dei convocati. Non compare nell'elenco il portiere Salvatore Sirigu mentre si rivedono Lyanco e Singo. PORTIERI: Milinkovic-Savic, Sava, Ujkani. DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda. CENTROCAMPISTI: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora, Rincon. ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. Foto: Sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

