Tommaso Stanzani rivela quali sono gli allievi con cui ha legato di più (Di domenica 18 aprile 2021) Le confessioni di Tommaso sono trascorse ormai più di due settimane dall’eliminazione di Tommaso Stanzani. L’allievo di Alessandra Celentano è stato eliminato nel corso della terza puntata del serale di Amici 20. La sua uscita dal programma ha scatenato non poche polemiche e molti telespettatori hanno reputato ingiusta la sua eliminazione. Nelle ultime ore Tommaso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 18 aprile 2021) Le confessioni ditrascorse ormai più di due settimane dall’eliminazione di. L’allievo di Alessandra Celentano è stato eliminato nel corso della terza puntata del serale di Amici 20. La sua uscita dal programma ha scatenato non poche polemiche e molti telespettatori hanno reputato ingiusta la sua eliminazione. Nelle ultime oreL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Tommaso Stanzani fa una lista dei concorrenti di #Amici20 con cui ha legato di più - 4ll3ss0r : @coprimiIespalle No vabbè Tommaso stanzani Comunque ama ho finito Mirrors. Sei pazzesca ?? Aspetto un altra tua storia ehehehehe - louvingharreh : Chi come Tommaso Stanzani che 'se fate swipe up...ormai sono diventato bravissimo con swipe up' e poi non mette lo… - coprimiIespalle : @johnwxsherlock Ciæo Tommaso Stanzani - Tommygoodvibes : 1 COSA UNA LEVATE IL GEL A TOMMASO STANZANI GRAZIE #tommasostanzani -