Thor: Love and Thunder, Christian Bale nelle foto che anticipano il suo look nel film (Di domenica 18 aprile 2021) Una serie di foto di Christian Bale sul set di Thor: Love and Thunder potrebbe aver anticipato quello che sarà il look dell'attore nel film Marvel: magro e con la testa rasata. Le ultime foto di Christian Bale, con la testa rasata a zero, stanno spingendo i fan a chiedersi se sarà questo il suo look in Thor: Love and Thunder. Una cosa è certa, anche in questa occasione l'attore gallese potrebbe stupirci con una delle sue trasformazioni. Come riportato da Comic Book, Christian Bale è stato fotografato notevolmente dimagrito e con la testa completamente rasata. Che si tratti del suo ...

