The Struts tornano con “Low Key In Love”

foto di Cameron Nunez and Harri CharliROMA – La band glam rock britannica dei The Struts torna con un nuovo incredibile singolo dal titolo "Low Key in Love" e lo fa accanto ad una star come paris jackson. Il risultato di questa unione è una alchimia davvero eccezionale, uno scambio di voci pieno di sentimento tra la cantautrice e il frontman dei The Struts Luke Spiller. Il brano è disponibile da oggi in tutti gli store digitali. Prodotto da Tommy English, "Low Key in Love" contiene tutto quello che si può domandare da un duetto rock and roll. La storia racconta della frustrazione che vive chi deve nascondere i propri sentimenti davanti alla persona che adora durante una serata all'insegna di tequila e divertimento mentre la musica viaggia tra riff di chitarre e un groove che in sottofondo accompagna tutto il ...

Ultime Notizie dalla rete : The Struts Mneskin, dopo Sanremo concerto all'Arena di Verona ... hanno commentato la decisione di rispettare il regolamento), ha annunciato la partecipazione al prossimo singolo de The Struts e quella al tour della rock band inglese dove i romani saranno chiamati ...

La rabbia teatrale dei Maneskin. "Siamo rock ma non scemi" Ed è pronto un brano registrato con gli inglesi The Struts, che hanno pubblicato da poco Strange days con Robbie Williams. Come dopofestival, diciamola tutta, non è poi così male.

The Struts, “Strange Days” con Robbie Williams [VIDEO] Radio Lombardia Nuovo singolo per The Struts La band glam rock britannica dei THE STRUTS torna con un nuovo singolo dal titolo “Low Key in Love” e lo fa accanto ad una star come Paris Jackson. Il risultato di questa unione è una alchimia davvero ...

