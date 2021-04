Terremoto oggi Macerata: magnitudo, epicentro e ultime notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Terremoto oggi Macerata – Un Terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto nella zona: 1 chilometro a sud di Fiordimonte (provincia di Macerata) oggi, domenica 18 aprile 2021, alle ore 19:25 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.02, 13.09 ad una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo): Se hai avvertito una scossa di Terremoto e vuoi essere aggiornato su tutte le ultime scosse di oggi e dei giorni scorsi in Italia, clicca qui Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021)– Undi3.3 è avvenuto nella zona: 1 chilometro a sud di Fiordimonte (provincia di, domenica 18 aprile 2021, alle ore 19:25 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.02, 13.09 ad una profondità di 8 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Cosa fare in caso di una scossa Qui di seguito una mappa della pericolosità sismica in Italia dell’Istituto di geofisica e vulcanologia (espressa in termini di accelerazione massima dal suolo): Se hai avvertito una scossa die vuoi essere aggiornato su tutte lescosse die dei giorni scorsi in Italia, clicca qui

