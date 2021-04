Temptation Island, Valeria Liberati: grande festa in corso (Di domenica 18 aprile 2021) Valeria Liberati in queste ore sta sperando davvero che arrivi il miracolo dal DPCM; tra uno shooting e l’altro, la donna ha deciso di organizzare una bellissima prima Comunione per la figlia Michelle, cercando di renderla il più normale possibile. Una location da sogno per un evento importante, arrivando a commuovere la piccola ragazzina. Scopriamo insieme che cosa è successo. Un anno di sacrifici per tutti quanti, adulti e professionisti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 18 aprile 2021)in queste ore sta sperando davvero che arrivi il miracolo dal DPCM; tra uno shooting e l’altro, la donna ha deciso di organizzare una bellissima prima Comunione per la figlia Michelle, cercando di renderla il più normale possibile. Una location da sogno per un evento importante, arrivando a commuovere la piccola ragazzina. Scopriamo insieme che cosa è successo. Un anno di sacrifici per tutti quanti, adulti e professionisti Articolo completo: dal blog SoloDonna

