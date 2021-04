Tempesta d'amore, anticipazioni 18 aprile: arriva Leentje (Di domenica 18 aprile 2021) Al Fürstenhof la vicenda della bomba disinnescata da Tim e Franzi provocherà molte conseguenze, come spiegano le anticipazioni di oggi, domenica 18 aprile. Ariane, infatti, dopo essersi impossessata con l'inganno delle quote dell'hotel di Werner e Robert, ha disposto la chiusura della struttura per effettuare degli interventi sull'impianto elettrico. In realtà, la dark lady ha pianificato l'esplosione del Fürstenhof piazzando degli ordigni dappertutto. Il suo piano, però, è stato intercettato da Christoph che ha capito che la sua nemica stesse progettando qualcosa di losco ed è andato a curiosare nel furgone dei finti operai che lo hanno catturato e rinchiuso in cantina. A quel punto, Ariane ha legato il Saalfeld e lo ha imbavagliato e si è preparata a vederlo morire durante l'esplosione. Il suo folle proposito, però, è sfumato grazie al tempestivo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 18 aprile 2021) Al Fürstenhof la vicenda della bomba disinnescata da Tim e Franzi provocherà molte conseguenze, come spiegano ledi oggi, domenica 18. Ariane, infatti, dopo essersi impossessata con l'inganno delle quote dell'hotel di Werner e Robert, ha disposto la chiusura della struttura per effettuare degli interventi sull'impianto elettrico. In realtà, la dark lady ha pianificato l'esplosione del Fürstenhof piazzando degli ordigni dappertutto. Il suo piano, però, è stato intercettato da Christoph che ha capito che la sua nemica stesse progettando qualcosa di losco ed è andato a curiosare nel furgone dei finti operai che lo hanno catturato e rinchiuso in cantina. A quel punto, Ariane ha legato il Saalfeld e lo ha imbavagliato e si è preparata a vederlo morire durante l'esplosione. Il suo folle proposito, però, è sfumato grazie al tempestivo ...

