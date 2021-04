Teatro Massimo, stasera in streaming la Messa da Requiem diretta da Riccardo Muti (Di domenica 18 aprile 2021) Sarà trasMessa in streaming oggi, 18 aprile, alle 20.00 la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi che Riccardo Muti ha diretto a Palermo, tornando dopo cinquanta anni alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro Massimo. Il concerto, registrato al termine di una straordinaria settimana di lavoro a Palermo, dal 21 al 27 marzo, con Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 18 aprile 2021) Sarà trasinoggi, 18 aprile, alle 20.00 ladadi Giuseppe Verdi cheha diretto a Palermo, tornando dopo cinquanta anni alla guida dell’Orchestra e del Coro del. Il concerto, registrato al termine di una straordinaria settimana di lavoro a Palermo, dal 21 al 27 marzo, con

Advertising

ilmattinodisici : Teatro Massimo, stasera in streaming la Messa da Requiem diretta da Riccardo Muti - TDSestieri : RT @VisitVerona_: Il Ministro della #Cultura @dariofrance ha annunciato la riapertura dal #26aprile di teatri, cinema e musei con il 50% de… - gerypa : E dacci la nostra bellezza quotidiana. @ Teatro Massimo Palermo - OperaLibera : RT @f_giambrone: Felici e orgogliosi del nostro direttore musicale #omermeirwellber #premioabbiati per il lavoro fatto ?@teatromassimo? #pa… - JoeWiremoon : New artwork for sale! - 'Teatro Massimo Bellini, Catania, Sicily' - -