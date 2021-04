(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono inaccettabili gli attacchi e le azioni deiNo Tav in Val di Susa, che ieri sono arrivati a bloccare l’autostrada con dei cavi d’acciaio, mettendo in pericolo automobilisti, lavoratori e forze dell’ordine chiamate a limitare la guerriglia che ancora una volta si è voluto provocare.digravissimi, che non possono trovare giustificazione”. Così Teresadi Iv su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Tav: Bellanova, 'da manifestanti atti violenza inaccettabili'... -

La, come avrebbe fatto il 'Conte di Matarocco', ha manifestato la propria disponibilità ... eternamente mono binario in Sicilia, mentre si sono sperperati fior di miliardi di euro per una...... piano vaccini, fondi per la sanità con il Mes, riforma della giustizia,ci siamo sentiti dire ... Del resto questo era stato lo stile anche di, Bonetti e Scalfarotto. Ma evidentemente non ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Sono inaccettabili gli attacchi e le azioni dei manifestanti No Tav in Val di Susa, che ieri sono arrivati a bloccare l’autostrada con dei cavi d’acciaio, mettendo in peri ...