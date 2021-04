Taglialatela: ”Meret ha qualità innate, ha bisogno solo di fiducia” (Di domenica 18 aprile 2021) Pino Taglialatela, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Napoli Magazine.Com” sul big match che si giocherà quasta sera -al Maradona- tra la squadra azzurra e l’Inter oltre ad altri argomenti. Queste le sue parole: SU NAPOLI – INTER “Napoli-Inter e Napoli-Lazio saranno due sfide importanti. Vincerle significherebbe consolidarsi in zona Champions. La vittoria contro la Sampdoria è stata molto importante per restare agganciati al gruppetto di testa. Fabian Ruiz ha segnato un gran gol, con Demme al suo fianco riesce ad esprimersi meglio in zona offensiva. Molto bene anche Zielinski, per l’assist gol ma anche per il lavoro svolto a centrocampo. Taglialatela SU OSIMHEN IN CRESCITA Osimhen è in crescita, al di là del gol può migliorare tanto tecnicamente per sfruttare al meglio la sua velocità quando viene lanciato negli spazi in ... Leggi su retecalcio (Di domenica 18 aprile 2021) Pino, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Napoli Magazine.Com” sul big match che si giocherà quasta sera -al Maradona- tra la squadra azzurra e l’Inter oltre ad altri argomenti. Queste le sue parole: SU NAPOLI – INTER “Napoli-Inter e Napoli-Lazio saranno due sfide importanti. Vincerle significherebbe consolidarsi in zona Champions. La vittoria contro la Sampdoria è stata molto importante per restare agganciati al gruppetto di testa. Fabian Ruiz ha segnato un gran gol, con Demme al suo fianco riesce ad esprimersi meglio in zona offensiva. Molto bene anche Zielinski, per l’assist gol ma anche per il lavoro svolto a centrocampo.SU OSIMHEN IN CRESCITA Osimhen è in crescita, al di là del gol può migliorare tanto tecnicamente per sfruttare al meglio la sua velocità quando viene lanciato negli spazi in ...

