Svizzera | Parmelin | ' non andrò a Bruxellesa fare il Boris Johnson'

(Di domenica 18 aprile 2021) Berna, 18 apr. (Adnkronos/Ats) - Nell'ambito dell'accordo quadro con l'Ue il presidente della Confederazione elvetica Guynon andrà a Bruxelles per cercare di calcare le orme del premier britannico, che in extremis era riuscito ad ottenere un'intesa sulla Brexit. "Le due situazioni non sono paragonabili", afferma il responsabile del Dipartimento federale dell'economia in un'intervista pubblicata oggi da 'Le Matin Dimanche'. "Lanon vuole uscire da un accordo, bensì trovare una soluzione per svilupparlo. E non è così che funzionano le cose in. Siamo sette ministri uguali e io sono solo un primus inter pares. A un certo punto il Consiglio federale deveil punto della situazione con l'Ue. Poi potremo avere uno scambio con la presidente della ...

Advertising

andy_reds : RT @laregione: Parmelin: 'Non vado a Bruxelles a fare il Boris Johnson' - laregione : Parmelin: 'Non vado a Bruxelles a fare il Boris Johnson' - LatiniFrancesca : RT @RSInews: Svizzera-UE, incontro il 23 aprile - Rapporti bilaterali: Guy Parmelin discuterà con la presidente della Commissione europea U… - RSInews : Svizzera-UE, incontro il 23 aprile - Rapporti bilaterali: Guy Parmelin discuterà con la presidente della Commission… - laregione : Accordo quadro: Guy Parmelin si recherà a Bruxelles da solo -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera Parmelin

Il Tempo

Il presidente della Confederazione, Guy, si recherà da solo a Bruxelles per un incontro con la presidente della Commissione europea,... Lavorrebbe dal canto suo separare questi tre ...... n.d.r) La, critica la Commissione, non si è mai data la pena di avanzare proposte, ma ... Guy. Parole chiave: Politica Condividi questo articoloBerna, 18 apr. (Adnkronos/Ats) – Nell’ambito dell’accordo quadro con l’Ue il presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin non andrà a Bruxelles per cercare di calcare le orme del premier brit ...Meeting between President of the European Commission @vonderleyen and President of the Swiss Confederation @ParmelinG on 23 April 2021. #SwissEUrelations pic.twitter.com/ZUZyFfsqim Si tratta di un inc ...