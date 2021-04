Superlega | terremoto calcio | nel bel mezzo della lotta Champions | scompare la Champions

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 18 aprile 2021) Non è proprio il 14 luglio del, perché stavolta a far la rivoluzione sono i ricchi. Non che in Francia fossero stati i poveri, questo no: fu la borghesia a fare la Rivoluzione francese. Ilcalcistico somiglia ad altro. Dopo aver tramato nell’ombra per molto tempo, i club stanno per uscire ufficialmente allo scoperto. Guidati da Andrea Agnelli e dai grandi club d’Inghilterra, Spagna e Italia. La notizia, lanciata dal Corriere dello Sport, è adesso in homepage dei principali giornali di tutto il mondo: il New York Times, il Telegraph, L’Equipe. È una vera e propria scissione quella che sta avvenendo nel mondo del. La Uefa ha pubblicato un comunicato di fuoco, in cui minaccia di bandire dai campionati i club che aderiranno allae dalle Nazionali i calciatori che la giocheranno. Sembra un ...