Superlega | Macron e Johnson contro il progetto | “Fermatevi”

(Di domenica 18 aprile 2021) Lanon piace a Emmanuele a Boris. Il presidente francese e il premier britannico si sono schieratiildi un ‘torneo per ricchi’ che rischia di spaccare il calcio europeo. A fondare ladovrebbero essere Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus.ha chiarito che la Francia è pronta a sostenere “tutti i passi” che le istituzioni calcistiche valuteranno per difendere le attuali competizioni. La Uefa -con le federazioni e le leghe di Inghilterra, Spagna e Italia- ha dichiarato guerra al. Toni perentori anche dal premier britannico Boris. “I progetti per una ...

...della Francia Emmanuele il premier britannico Boris Johnson si sono espressi contro la possibilità che alcuni tra i più importanti club di calcio europei formino una nuova. Il ...Commenta per primo La notizia della creazione di unache comprenderà alcuni dei club più importanti e più ricchi del panorama calcistico ...DEI COMMENTI PIU' IMPORTANTI Il presidente: '...A ruota è seguita la reazione del Primo ministro inglese Boris Johnson: "I piani per una SuperLeague europea sarebbero molto dannosi per il calcio e sosteniamo le autorità calcistiche nelle azioni. Co ...Al progetto avrebbero aderito una dozzina di squadre, tre italiane. La Uefa minaccia: "Negheremo anche l'opportunità di rappresentare la nazionale ai giocatori" ...