Superlega europea: scontro fra club e Uefa. Ci sarebbero le italiane Juve, Inter e Milan (Di domenica 18 aprile 2021) Nel mondo del calcio europeo è scoppiata la guerra della Superlega . Schierati da una parte la Uefa e dall'altra i club che vogliono fondare una lega che coinvolga esclusivamente le società più ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Nel mondo del calcio europeo è scoppiata la guerra della. Schierati da una parte lae dall'altra iche vogliono fondare una lega che coinvolga esclusivamente le società più ...

Advertising

RealPiccinini : Come al solito vi aspetto al Club, subito dopo #NapoliInter. Mucchio selvaggio in zona Champions e grande bufera pe… - sole24ore : Calcio, verso #Superlega europea con #Juve, #Inter e #Milan. #Uefa minaccia espulsioni dai campionati… - abollis : RT @sole24ore: Calcio, verso #Superlega europea con #Juve, #Inter e #Milan. #Uefa minaccia espulsioni dai campionati - Andrearey91 : RT @sole24ore: Calcio, verso #Superlega europea con #Juve, #Inter e #Milan. #Uefa minaccia espulsioni dai campionati - SilvestriP : Il primo ministro britannico Johnson afferma che i piani per una Super League europea sarebbero molto dannosi per i… -