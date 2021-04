Superlega Europea: duro comunicato della FIFA (Di lunedì 19 aprile 2021) La FIFA ha diramato un comunicato ufficiale in cui disapprova la creazione della nuova Superlega Europea La FIFA ha diramato un comunicato ufficiale in cui disapprova la creazione della nuova Superlega Europea. La nota. «La FIFA può solo esprimere disapprovazione per un campionato a sistema chiuso europeo fuori dalle strutture calcistiche internazionali e non rispettando i suddetti principi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Laha diramato unufficiale in cui disapprova la creazionenuovaLaha diramato unufficiale in cui disapprova la creazionenuova. La nota. «Lapuò solo esprimere disapprovazione per un campionato a sistema chiuso europeo fuori dalle strutture calcistiche internazionali e non rispettando i suddetti principi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

