Superlega con Juve, Inter e Milan? Uefa: "Fuori da Serie A" (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - Una Superlega al posto della Champions League con Juventus, Inter e Milan? Si rincorrono le voci sulla nascita di un torneo europeo organizzato dai club, con 3 squadre italiane coinvolte. Le società in ballo, come scrive il New York Times e rilancano anche media francesi, sarebbero Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. Il New York Times fa riferimento ad un annuncio imminente, quasi in contemporanea con l'ufficializzazione da parte della Uefa per una Champions League allargata a 32 squadre. Il NYT elenca i 12 club che costituiscono il nucleo della Superlega e sottolinea che i club tedeschi (Bayern Monaco e Borussia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - Unaal posto della Champions League conntus,? Si rincorrono le voci sulla nascita di un torneo europeo organizzato dai club, con 3 squadre italiane coinvolte. Le società in ballo, come scrive il New York Times e rilancano anche media francesi, sarebbero Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid,ntus. Il New York Times fa riferimento ad un annuncio imminente, quasi in contemporanea con l'ufficializzazione da parte dellaper una Champions League allargata a 32 squadre. Il NYT elenca i 12 club che costituiscono il nucleo dellae sottolinea che i club tedeschi (Bayern Monaco e Borussia ...

