Superlega | Boris Johnson contrario | “Progetto dannoso per il calcio”

Advertising

Marcamat0 : #SuperLega dopo Macron interviene anche Boris Johnson -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Boris

Sportface.it

Sulla stessa linea d'ondaJohnson , che su Twitter ha scritto che "i piano per unaeuropea danneggerebbero il calcio: supportiamo le autorità del calcio nelle loro decisioni. Questi ...Il premierJohnson attacca: 'I piani per unaeuropea sarebbero molto dannosi per il calcio e sosteniamo le autorità calcistiche. Colpiranno il cuore del gioco nazionale e ...A ruota è seguita la reazione del Primo ministro inglese Boris Johnson: "I piani per una SuperLeague europea sarebbero molto dannosi per il calcio e sosteniamo le autorità calcistiche nelle azioni. Co ...LONDRA - I giocatori coinvolti "in questo progetto subito fuori dalle coppe, dagli Europei, dai Mondiali, da tutto". E poi: "Vogliono distruggere il calcio inglese e l'essenza di questo sport, fermate ...