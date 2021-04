Superbonus 110%, flop da 18 miliardi: troppi ostacoli burocratici, avviati lavori solo per 670 milioni. Condomini al palo (Di domenica 18 aprile 2021) Forte attesa delle famiglie e grande fermento negli operatori, ma la misura del Superbonus 110% stenta a decollare. Alcune imprese hanno già deciso di rinunciare a questa straordinaria... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Forte attesa delle famiglie e grande fermento negli operatori, ma la misura delstenta a decollare. Alcune imprese hanno già deciso di rinunciare a questa straordinaria...

Advertising

Mov5Stelle : Il #Superbonus 110% è uno degli investimenti più remunerativi che il Paese possa fare per il futuro. È necessario c… - mara_carfagna : 40% #Pnrr al #Sud è traguardo, ma va incrementato. Il Superbonus 110%, ad esempio, non può restare inaccessibile a… - Mov5Stelle : È assolutamente escluso che il MoVimento accetti di portare al 75% il Superbonus 110%. Chi fa girare questa voce no… - infoiteconomia : Superbonus 110%, flop da 18 miliardi: troppi ostacoli burocratici, avviati lavori solo per 670 milioni. Condomini a… - geomsalvatores2 : RT @Mov5Stelle: Il #Superbonus 110% è uno degli investimenti più remunerativi che il Paese possa fare per il futuro. È necessario che il Go… -