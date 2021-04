Superbonus 100%, flop da 18 miliardi: troppi ostacoli burocratici, avviati lavori solo per 670 milioni. Condomini al palo (Di domenica 18 aprile 2021) Forte attesa delle famiglie e grande fermento negli operatori, ma la misura del Superbonus 110% stenta a decollare. Alcune imprese hanno già deciso di rinunciare a questa straordinaria... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Forte attesa delle famiglie e grande fermento negli operatori, ma la misura del110% stenta a decollare. Alcune imprese hanno già deciso di rinunciare a questa straordinaria...

