Super League, l’Uefa tuona: la dura presa di posizione dell’organo di governo del calcio europeo (Di domenica 18 aprile 2021) Terremoto nel mondo del calcio.Dodici squadre hanno aderito al progetto della nuova Superlega Europea. Si tratta, nello specifico, di Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, più tre italiane: Inter, Milan e Juventus.Si tratta di un torneo internazionale che rischia di sconvolgere, inevitabilmente, gli equilibri del calcio. Dopo aver appreso il desiderio dei 12 club europei di creare una Super League scissa dalla UEFA, l’organo di governo del calcio europeo ha spiegato la sua posizione tramite una nota, apparsa nelle scorse ore attraverso i propri canali ufficiali.“La UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la ... Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Terremoto nel mondo del.Dodici squadre hanno aderito al progetto della nuovalega Europea. Si tratta, nello specifico, di Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, più tre italiane: Inter, Milan e Juventus.Si tratta di un torneo internazionale che rischia di sconvolgere, inevitabilmente, gli equilibri del. Dopo aver appreso il desiderio dei 12 club europei di creare unascissa dalla UEFA, l’organo didelha spiegato la suatramite una nota, apparsa nelle scorse ore attraverso i propri canali ufficiali.“La UEFA, la Federinglese e la Premier, la ...

