Super League, comunicato UEFA: “Club esclusi da competizioni nazionali ed europee” (Di domenica 18 aprile 2021) È guerra senza quartiere. Dopo aver appreso della voglia di 12 Club europei di creare una Super League scissa dalla UEFA, l’organo del calcio europeo ha spiegato la sua posizione. Il comunicato della UEFA, apparso sui canali ufficiali, infuoca ancor di più l’aria: promesse esclusioni da campionati nazionali e dalle coppe europee per i Club che aderiranno alla nuova competizione. Il comunicato UEFA Ecco il comunicato UEFA completo uscito sui canali ufficiali dopo le notizie inerenti alla Super League: “La UEFA, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) È guerra senza quartiere. Dopo aver appreso della voglia di 12europei di creare unascissa dalla, l’organo del calcio europeo ha spiegato la sua posizione. Ildella, apparso sui canali ufficiali, infuoca ancor di più l’aria: promesseoni da campionatie dalle coppeper iche aderiranno alla nuova competizione. IlEcco ilcompleto uscito sui canali ufficiali dopo le notizie inerenti alla: “La, la Federcalcio inglese e la Premier, la Federcalcio spagnola ...

