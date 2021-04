Super League, 12 club (compresi Juve, Inter e Milan) pronti allo strappo con l’Uefa: il calcio europeo vicino a un terremoto storico (Di domenica 18 aprile 2021) Dodici club europei sono pronti allo strappo con la Uefa. La Super League di calcio potrebbe essere annunciata ad ore, poco prima della presentazione da parte della Uefa del nuovo format della Champions League. I 12 “fondatori” della nuova competizione sono, secondo il Financial Times, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Juventus, Milan e Inter. Nella lista non compaiono club francesi né tedeschi, come Psg e Bayern Monaco, attualmente tra le società più ricche e competitive del calcio mondiale. La mossa ha provocato l’immediata reazione della Uefa che insieme a Premier League, Liga spagnola, Lega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Dodicieuropei sonocon la Uefa. Ladipotrebbe essere annunciata ad ore, poco prima della presentazione da parte della Uefa del nuovo format della Champions. I 12 “fondatori” della nuova competizione sono, secondo il Financial Times, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea,ntus,. Nella lista non compaionofrancesi né tedeschi, come Psg e Bayern Monaco, attualmente tra le società più ricche e competitive delmondiale. La mossa ha provocato l’immediata reazione della Uefa che insieme a Premier, Liga spagnola, Lega ...

