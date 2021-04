Stereotipi in tv su Napoli | la replica di Augias | Abbiamo raccontato la città vera | nobile ma anche criminale

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 aprile 2021) “Mi dispiace. D’altra parte, se dobbiamo rappresentare una realtà dellanelle sue varie sfaccettature nobilissime ecriminali, dobbiamo parlare sia della grande tradizioni musicale e artistica, sia della camorra. Se no facciamo una stornellata, ma non è il nostro caso. La cultura èquesto, cercare di vedere ogni aspetto della realtà, ovviamente calibrandolo all’interno di un quadro complessivo”. Lo ha detto a Fanpage Corrado, commentando le polemiche seguite alla sua trasmissione su, in particolare per l’approfondimento sul boss Raffaele Cutolo. “Cutolo ha rappresentato non solo un pezzo della storia napoletana allora – spiega– ma addirittura un perno del rapporto tra criminalità e politica,, intendiamoci bene, con una ...