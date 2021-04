Stefano De Martino, frase hot ad Amici: Maria De Filippi “sotto inchiesta”! (Di domenica 18 aprile 2021) Bufera ad Amici 20, ieri sera con Stefano De Martino e il siparietto “hot” con Rudy Zerbi: cosa c’entra Maria De Filippi L’edizione serale di “Amici 20” sta facendo vivere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 18 aprile 2021) Bufera ad20, ieri sera conDee il siparietto “hot” con Rudy Zerbi: cosa c’entraDeL’edizione serale di “20” sta facendo vivere… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : Mamma Veronica, Stefano De Martino e Stash non trattengono le lacrime per la commozione. Stefano: “Maria ma come fa… - rominaleone8 : RT @gamberoblu: Lo sapete che il piatto a cui non sa proprio dire di no Stefano Di Martino è il #casatiello? #Amici2020 #Amicispoilers #Ami… - infoitcultura : Amici 20, volano gli stracci tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini: «Ridicola e inadeguata», interviene Stef… - tempoweb : Da #principe a servo. #EmanueleFiliberto risolve il problema di #StefanoDeMartino #18aprile #instagram #social… - claudiaheda : RT @IlContiAndrea: #Martina esce da #Amici20. Continua la corsa verso la finalissima e se la strada alla vittoria di #Sangiovanni sembra sp… -