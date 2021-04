Stefano De Martino frase hot ad Amici, Maria De Filippi lo censura. Ma la telecamera inquadra Martina: stanno insieme? (Di domenica 18 aprile 2021) Durante la puntata del serale di Amici del 17 aprile è andato in onda un siparietto hot che ha divertito il pubblico, ma messo in difficoltà la padrona di casa: Maria De Filippi. I protagonisti sono stati Stefano De Martino e Rudy Zerbi. Proprio Zerbi, prima di iniziare la gara, ha affermato: “Io infilo tutte … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 18 aprile 2021) Durante la puntata del serale didel 17 aprile è andato in onda un siparietto hot che ha divertito il pubblico, ma messo in difficoltà la padrona di casa:De. I protagonisti sono statiDee Rudy Zerbi. Proprio Zerbi, prima di iniziare la gara, ha affermato: “Io infilo tutte … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fanpage : Mamma Veronica, Stefano De Martino e Stash non trattengono le lacrime per la commozione. Stefano: “Maria ma come fa… - angelicafalzon3 : RT @giulyismyikigai: Non Stefano de Martino che non sapeva chi votare tra Giulia e Sangio #amemici20 - FunweekMag : #Amici20, Carolyn Smith dura contro Stefano de Martino: il suo commento dopo l'esibizione di #Martina -->… - IsaeChia : #Amici20, Carolyn Smith contro Stefano De Martino: “Informati prima di dire inesattezze!”. E a proposito di Martina… - infoitcultura : Anticipazione-Amici: Fuori la presunta fiamma di Stefano De Martino -