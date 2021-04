Spyro 4 in lavorazione presso Beenox? Nuovi rumor sul ritorno del draghino viola

Leggi su eurogamer

(Di domenica 18 aprile 2021) Con il successo delle trilogie rimasterizzate di Crash ee gli ottimi risultati di Crash 4, la logica ci lascia supporre che presto potrebbe essere il turno del drago, nel fare il suo glorioso rientro con un capitolo inedito. Ad oggi, Activision non ha annunciato assolutamente nulla, ma alcunirecenti potrebbero aver svelato non solo l'esistenza di4, ma anche l'identità del team di sviluppo dietro il progetto. Secondo un video pubblicato da Canadian Guy Eh,4 non solo esiste, ma fino a poco fa era inVicarious Visions. Tuttavia, verso la fine dell'anno scorso, Activision avrebbe deciso di assegnare il team allo sviluppo di Diablo 4, passando il progetto ad altre mani. Leggi altro...