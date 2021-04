Spostamenti liberi tra regioni in zona gialla, per arancione e rossa servirà il “pass” (Di domenica 18 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tra le novità che scatteranno dal prossimo 26 aprile, con la parziale riapertura di molte attività commerciali, tra cui bar e ristoranti in particolare per i consumazioni all’aperto, c’è anche la possibilità di spostarsi tra regioni in fascia gialla. La norma sarà inserita nel decreto del Governo la prossima settimana: resteranno invece vietati gli Spostamenti tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 18 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tra le novità che scatteranno dal prossimo 26 aprile, con la parziale riapertura di molte attività commerciali, tra cui bar e ristoranti in particolare per i consumazioni all’aperto, c’è anche la possibilità di spostarsi train fascia. La norma sarà inserita nel decreto del Governo la prossima settimana: resteranno invece vietati glitds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Spostamenti liberi tra regioni in zona gialla, per arancione e rossa servirà il “pass” - ilNotiziarioInd : Spostamenti liberi tra regioni in zona gialla, per arancione e rossa servirà il “pass” - regynadeserto : RT @Raffaella017: Ohhh!!!! Finalmente un po' di regole #ecchecavolo Ci sposteremo con il #PASS e la smetteremo di intralciare gli spostamen… - MaurizioTorchi2 : RT @Raffaella017: Ohhh!!!! Finalmente un po' di regole #ecchecavolo Ci sposteremo con il #PASS e la smetteremo di intralciare gli spostamen… - SmorfiaDigitale : Spostamenti tra regioni gialle liberi dal 26 aprile: ma per le rosse e arancioni... -