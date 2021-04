Spezzano Sila Sequestrata area lungo il lago Cecita | lavori agricoli senza autorizzazioni

(Di domenica 18 aprile 2021) I militari della Stazione Carabinieri Forestale dihanno posto sotto sequestro un’in località “Campo dell’Alto” disul. In tale zona sono stati effettuati deidi sbancamento utilizzando un mezzo meccanico in asdelle dovutepreviste, quella paesaggistica-ambientale e idrogeologica essendo l’sottoposta a vincolo. Irealizzati a pochi metri dale dal Torrente Mucone sono stati effettuati su un terreno privato e in parte pubblico. Si è pertanto proceduto al sequestro dell’e alla denuncia del proprietario del ...

L'intervento, che durerà circa due mesi, consentirà la riapertura al transito senza limitazioni di carico. Il traffico verrà deviato lungo i percorsi alternativi ...