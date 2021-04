Spezia, Chisoli: «Vogliamo raggiungere l’impresa incredibile facendo punti con chiunque» (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente dello Spezia, Stefano Chisoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. «Non abbiamo pressioni perché non guardiamo i risultato delle altre, Vogliamo raggiungere l’impresa incredibile facendo punti con chiunque». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente dello, Stefano, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna: le sue dichiarazioni Stefano, presidente dello, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Bologna. Le sue parole. «Non abbiamo pressioni perché non guardiamo i risultato delle altre,con». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Chisoli Spezia, Chisoli: 'Non abbiamo pressioni, vogliamo raggiungere un'impresa incredibile' Commenta per primo Il presidente dello Spezia , Stefano Chisoli , è intervenuto a Dazn prima della partita con il Bologna: 'Non abbiamo pressioni, perché non guardiamo il risultato delle altre. Vogliamo raggiungere l'impresa incredibile ...

Spezia, Chisoli: "Massima stima per Dal Pino" Stefano Chisoli, presidente del Spezia, ha commentato la sfiducia da parte di sette club di Serie A nei confronti di Paolo Dal Pino Stefano Chisoli, presidente del Spezia, ha commentato la sfiducia da parte ...

