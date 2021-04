Sostegno dell’Italia al Kosovo (Di domenica 18 aprile 2021) Il Primo Ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha ricevuto l’ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando negli ultimi giorni di Marzo 2021. Il diplomatico italiano in questa occasione ha confermato il Sostegno del suo Paese al Kosovo ed ha espresso la disponibilità del Governo italiano a proseguire e portare avanti l’attuale cooperazione. D’altra parte, il premier Kurti ha affermato che “l’Italia è un partner importante per il Kosovo” e al riguardo ha assicurato che il Governo da lui presieduto “è pronto e impegnato nella cooperazione interstatale in aree di comune interesse”. Il premier kosovaro ha anche ringraziato l’ambasciatore italiano per la continua assistenza al Kosovo come relaziona il Giornale Diplomatico, una compliance che si svolge su molti presupposti che spaziano diversi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Il Primo Ministro del, Albin Kurti, ha ricevuto l’ambasciatore italiano in, Nicola Orlando negli ultimi giorni di Marzo 2021. Il diplomatico italiano in questa occasione ha confermato ildel suo Paese aled ha espresso la disponibilità del Governo italiano a proseguire e portare avanti l’attuale cooperazione. D’altra parte, il premier Kurti ha affermato che “l’Italia è un partner importante per il” e al riguardo ha assicurato che il Governo da lui presieduto “è pronto e impegnato nella cooperazione interstatale in aree di comune interesse”. Il premier kosovaro ha anche ringraziato l’ambasciatore italiano per la continua assistenza alcome relaziona il Giornale Diplomatico, una compliance che si svolge su molti presupposti che spaziano diversi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno dell’Italia Sostegno dell'Italia al Kosovo - Ildenaro.it Il Denaro