Somma Vesuviana | Comune chiuso per casi di Covid | da domani apre il polo vaccinale

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Due dipendenti comunali sono risultati positivi – annuncia il sindaco di, Di Sarno – e dunquechiusura degli uffici comunali per consentire la sanificazione“. “Ho firmato l’ordinanza – dice il Sindaco – che prevede il divieto di assembramenti e l’obbligo di contingentamento degli ingressi. Faccio appello al senso di responsabilità dei cittadini. I controlli ci sono ma non è possibile avere Forze dell’Ordine e Vigili Urbani a ogni passo”. “Un appello forte lo rivolgo ai ragazzi, ai genitori e al loro senso di responsabilità: tutti insieme dobbiamo rispettare le norme di sicurezza sanitaria. No ad assembramenti per strada, diversamente rischiamo di togliere ai giovani la grande opportunità di ritornare a scuola” prosegue Di ...

O anche a Somma Vesuviana che mi ha dato la cittadinanza onoraria dopo aver sfornato la pizza con le albicocche del posto. Un prodotto che ha funzionato e che ha ridato slancio a un frutto il cui ...