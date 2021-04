Sollievo nelle Marche, schivato l'effetto Pasqua. I ricoveri continuano a scendere e i contagi si sono fermati (Di domenica 18 aprile 2021) ANCONA - Il temuto 'effetto Pasqua', causato dagli strappi alle regole festivi, non c'è stato. Per vedere l'eventuale rimbalzo conseguente alla riapertura delle scuole, invece, è ancora presto ma, per ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 18 aprile 2021) ANCONA - Il temuto '', causato dagli strappi alle regole festivi, non c'è stato. Per vedere l'eventuale rimbalzo conseguente alla riapertura delle scuole, invece, è ancora presto ma, per ...

Fano, salute mentale: riattivati i servizi di sollievo a favore dei soggetti fragili e delle loro famiglie FANO – Riavviato il progetto sollievo "Dialogando". L'ATS 6 di Fano, in collaborazione con l'ATS 7 e il Centro di Salute Mentale dell'Area Vasta 1, dopo l'interruzione a fine 2020 per la scadenza dell'anno, ha riattivato i servizi di sollievo a favore dei soggetti fragili e delle loro famiglie.

FANO – Riavviato il progetto sollievo “Dialogando”. L’ATS 6 di Fano, in collaborazione con l’ATS 7 e il Centro di Salute Mentale dell’Area Vasta 1, dopo l’interruzione a fine 2020 per la scadenza dell ...