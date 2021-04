Soliti Ignoti, Amadeus e la sorpresa per le prossime puntate: cosa succederà (Di domenica 18 aprile 2021) Soliti Ignoti: Amadeus pronto a stupire gli spettatori con delle grosse sorprese in merito alle prossime puntate del suo programma Il programma storico della Rai condotto da Amadeus si rinnova,… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)pronto a stupire gli spettatori con delle grosse sorprese in merito alledel suo programma Il programma storico della Rai condotto dasi rinnova,… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

HushiDani : @LucaBizzarri Vedo e rilancio: se su un altro canale ('canale', non 'rete'!) c'è 'I soliti Ignoti', Don Camillo aspetta. - VelvetMagIta : Cristiano Malgioglio ai Soliti Ignoti spiazza #Amadeus: “Mi hanno scambiato per Rita Pavone” #VelvetMag #Velvet - aricap72 : Io voglio andare ai Soliti Ignoti solo per poter dire: Si, sono io O No, non sono io. Ognuno ha i suoi sogni! ?? - vegastarsocial : RT @Rai_casting: Sabato sera in compagnia di @InfoMalgioglio ?? Prima della puntata di Soliti Ignoti - Il Ritorno siamo andati da lui per #l… - playblogtv : #Ascoltitv Access Prime Time Su @RaiUno Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 5.213.000 spettatori pari al 20.3%… -