Software République | nuovo ecosistema aperto per l’innovazione della mobilità intelligente

(Di domenica 18 aprile 2021) Cinque aziende dei settori dell’industria automobilistica etecnologia (Gruppo Renault, Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics e Thales) hanno deciso di unire le forze per creare, unfinalizzato alnel settore. Mettendo insieme le rispettive competenze i partner intendono sviluppare e commercializzare sistemi eper offrire unapiù ricca di opportunità e sostenibile a città, regioni, imprese e cittadini. Intelligenza artificiale, sicurezza informatica, connettività, elettronica embeddata e tecnologia dei gemelli virtuali contribuiranno all’eccellenza di questi nuovi prodotti ...

... Atos, Dassault Systèmes, STMicroelectronics e Thales) hanno deciso di unire le forze per creare, un nuovo ecosistema aperto finalizzato all'innovazione nel settore della mobilità ...Atos si dice "orgogliosa di essere uno dei membri fondatori diRèpublique" per voce di Elie Girard, amministratore delegato di Atos. "In veste di azienda che crea tecnologie e integra ...