“Situazione grave” Alberto Angela è pronto a raccontare tutto Da anni si batte per questa ragione

Sta per tornare. Alberto Angela, conduttore e divulgatore scientifico tra i più apprezzati nonché vero e proprio sex symbol, sarà presto di nuovo in tv con la nuova edizione di "Ulisse – Il piacere della scoperta". In particolare mercoledì 21 aprile 2021. Col suo programma seguitissimo, il figlio di Piero ha messo tutti d'accordo, pubblico e critica: è il degnissimo erede di suo padre. In occasione dell'importante traguardo dei 20 anni della trasmissione ci sono tante sorprese per gli spettatori. Tanto per cominciare Alberto e Piero Angela si ritroveranno insieme. Il conduttore Rai ha inoltre svelato alcuni curiosi retroscena su quello che vedremo sullo schermo. Il protagonista assoluto sarà l'ambiente e l'esigenza di tutelarlo. "L'idea – ha spiegato Alberto a DiPiù – è di dimostrare ...

