Siria: presidenziali il 26/5, Assad favorito per IV mandato (Di domenica 18 aprile 2021) La Siria terrà le elezioni presidenziali il 26 maggio. Lo ha annunciato oggi il portavoce del parlamento, Hamouda Sabbagh. Sono le seconde che si tengono nel paese dall'inizio della guerra civile 10 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) Laterrà le elezioniil 26 maggio. Lo ha annunciato oggi il portavoce del parlamento, Hamouda Sabbagh. Sono le seconde che si tengono nel paese dall'inizio della guerra civile 10 ...

Advertising

repubblica : La Siria il 26 maggio alle urne per le presidenziali - MPtasiska : RT @serenel14278447: La Siria il 26 maggio alle urne per le presidenziali - iconanews : Siria: presidenziali il 26/5, Assad favorito per IV mandato - giornaleradiofm : Siria: presidenziali il 26/5, Assad favorito per IV mandato: (ANSA) - DAMASCO, 18 APR - La Siria terrà le elezioni… - serenel14278447 : La Siria il 26 maggio alle urne per le presidenziali -