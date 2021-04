Sindaco Palermo “Italia Viva irresponsabile, no Lega in maggioranza” (Di domenica 18 aprile 2021) “Italia Viva fa seguire una proposta di azzeramento della giunta sul modello Draghi, per formare una maggioranza con la presenza della lista Salvini. Si tratta di una proposta irricevibile. La lista Salvini in maggioranza per me è una provocazione”. Lo ha detto il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in conferenza stampa. “Io vado avanti nell’interesse della città, per il bene del programma deciso nel 2017”, ha sottolineato il primo cittadino. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) “fa seguire una proposta di azzeramento della giunta sul modello Draghi, per formare unacon la presenza della lista Salvini. Si tratta di una proposta irricevibile. La lista Salvini inper me è una provocazione”. Lo ha detto ildi, Leoluca Orlando, in conferenza stampa. “Io vado avanti nell’interesse della città, per il bene del programma deciso nel 2017”, ha sottolineato il primo cittadino. vbo/com su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Sindaco Palermo “Italia Viva irresponsabile, no Lega in maggioranza” - eugeniobosio : @Rinaldi_euro In altri tempi ci sarebbero stati i presupposti per dichiarare guerra alla Spagna,il sindaco di Barce… - biagiocorselli : Purtroppo Italia viva e Lega non sono diverse. Entrambe,guidate da persone incapaci e irresponsabili stanno produce… - giornaleradiofm : Libia: sindaco Mazara parla con pescherecci in zona rischio: (ANSA) - PALERMO, 18 APR - 'Sono profondamente preoccu… - GiuseQuatro : RT @AnsaSicilia: >>>ANSA/Palermo come Barcellona, asse porto diventa una 'Rambla'. Sindaco esulta per piano, da architetti ok ma invito a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Palermo Comuni: Palermo; Orlando, servizio rifiuti Rap inaccettabile PALERMO, 18 APR "Ho sempre espresso ai vertici della Rap la mia insoddisfazione per il servizio ... Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando, durante la videoconferenza stampa tenuta in mattinata, in cui ...

Comuni: Palermo; Orlando,no a idea Iv di Lega in maggioranza Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nel corso di una videoconferenza stampa convocata a seguito della crisi che si è aperta a Palazzo delle Aquile, dopo la bocciatura del bilancio ...

Pd contro il sindaco: “Palermo città fuori controllo” BlogSicilia.it Palermo in zona rossa, centro città affollato da runner e ciclisti – VIDEO Mattinata variabile sul Capoluogo siciliano, ancora in zona rossa, non ha scoraggiato i tanti che hanno voluto passeggiare e fare attività sportiva all’aria aperta per le aree pedonali di via Libertà ...

Libia: sindaco Mazara parla con pescherecci in zona rischio "Sono profondamente preoccupato, perché potremmo rivivere gli stessi momenti che abbiamo vissuto nel settembre scorso con il sequestro dei nostri equipaggi". (ANSA) ...

, 18 APR "Ho sempre espresso ai vertici della Rap la mia insoddisfazione per il servizio ... Lo ha detto ilLeoluca Orlando, durante la videoconferenza stampa tenuta in mattinata, in cui ...Lo ha detto ildi, Leoluca Orlando, nel corso di una videoconferenza stampa convocata a seguito della crisi che si è aperta a Palazzo delle Aquile, dopo la bocciatura del bilancio ...Mattinata variabile sul Capoluogo siciliano, ancora in zona rossa, non ha scoraggiato i tanti che hanno voluto passeggiare e fare attività sportiva all’aria aperta per le aree pedonali di via Libertà ..."Sono profondamente preoccupato, perché potremmo rivivere gli stessi momenti che abbiamo vissuto nel settembre scorso con il sequestro dei nostri equipaggi". (ANSA) ...